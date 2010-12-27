  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музеи Петербурга оказались самыми дорогими в России
Вчера, 23:05
113
nadezhda_sib

Музеи Петербурга оказались самыми дорогими в России

0 0

За одно посещение можно оставить в среднем до 540 рублей.

Петербург признали самым дорогим музеем в России. Также жители и гости города могут потратиться в Татарстане и Белгородской области, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".

Статистика показала, что за прошедший год россияне стали на 8% чаще бывать в музеях. На такой же процент в среднем увеличилась стоимость за одно посещение, она может составить до 540 рублей. 

В целом объем трат в музеях за год увеличился на 16%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Эрмитаж запустил ежегодный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии