Музеи Петербурга оказались самыми дорогими в России

За одно посещение можно оставить в среднем до 540 рублей.

Петербург признали самым дорогим музеем в России. Также жители и гости города могут потратиться в Татарстане и Белгородской области, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".

Статистика показала, что за прошедший год россияне стали на 8% чаще бывать в музеях. На такой же процент в среднем увеличилась стоимость за одно посещение, она может составить до 540 рублей.

В целом объем трат в музеях за год увеличился на 16%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Эрмитаж запустил ежегодный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

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