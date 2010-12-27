Эрмитаж запустил ежегодный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

Во вторник, 15 октября, Эрмитаж запустил ежегодный конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа" на лучшую новогоднюю игрушку. Об этом сообщила в пресс-служба музея.
В этом году музей празднует 255-летие, поэтому, участникам предлагают создать елочную игрушку с эkементами любых экспонатов Эрмитажа.
Для кого это станет приятным поводом еще раз заглянуть в стены музея, а для кого-то глубже ознакомиться с историей создания понравившегося им произведения искусства и найти что-то новое для себя
заявила заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, главный хранитель Светлана Адаксина
Работы принимают со всего мира до 7 декабря. Организаторы просят участников смастерить игрушку, которая не будет не превышать размеры 150×150×150 мм.
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Фото:pixabay
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