В Парке Победы зараженные грибком вязы заменят липами

Чиновники рассказали борьбе с опасным заболеванием растений в московском Парке Победы.

Петербургские садовники рассказали, что аллею из больных вязов в московском Парке Победы заменят другими зелеными насаждениями. В общей сложности специалисты разместят 146 лип, 20 елей и 20 берез. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Эксперты добавили, что около 360 вязов необходимо удалить с территории, так как они поражены грибком. Сейчас деревья высажены вдоль проспекта Гагарина, Кузнецовской и Бассейной улиц. Однако, из-за заболевания их придется заменить новыми образцами. Старые же могут стать причиной заболеваемости остальных растений.

Ранее Piter.tv публиковал новость о том, кто и зачем обрубает кусты и деревья в Выборге.

Фото: официальный сайт Комитета по благоустройству