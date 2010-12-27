Кто и зачем обрубает кусты и деревья в Выборге - разбор эксперта

Пресс-служба администрации Выборгского района сообщила, что в последние годы в Выборге регулярно проводят санитарную, формовочную, омолаживающую обрезку деревьев осенью и весной.

Весной начинается обрезка деревьев, а в интернет-сети — обсуждение этого "события" жителями. Любители природы пишут посты о том, что от деревьев остаются голые стволы, "всё вырубили в городе", парки становятся менее зелеными и пустынными, "администрации нет никакого дела", деревьям "отрубают руки", "с этой властью все зеленые насаждения загубили, а вот раньше было...".

Между тем и раньше в советское время, и в дореволюционное и даже при царе Горохе весной проводилась обрезка деревьев.

Любой садовод со стажем знает: начинающие садоводы из боязни нанести деревьям излишние повреждения и получить вместо пользы ущерб оставляют деревья без весенней обрезки. Это приводит к потере урожая, после чего приходит понимание, что обрезка все-таки нужна деревьям.

Волнение людей можно понять: грустно видеть спиленные ветви. Но давайте разберемся - ради чего это делается, в каких объемах и с какими целями.

Редакция "Питер-ТВ", увидев пост, решила узнать, какие работы проходят в Выборге.

Выяснила, что в Южном микрорайоне убирают разросшиеся ветви. Работы идут вблизи электролиний и вблизи дорожных знаков. Убирают ветви только там, где они соприкасаются с проводами, что приводит к авариям и ы местах, где нужно автомобилистам должный обзор дорожных знаков.

Пресс-служба администрации Выборгского района сообщила, что в последние годы в Выборге регулярно проводят санитарную, формовочную, омолаживающую обрезку деревьев осенью и весной. Процедуры по содержанию зеленых насаждений, их обрезке, опиловке, кронированию, аварийному спилу необходимы.

В зависимости от задач, применяются разные виды обрезки деревьев. Для обеспечения безопасности дорожного движения и исключении аварийности электролиний удаляют излишние зеленые насаждения или разросшиеся ветви.

При санитарной обрезке - больные и сухие ветви.

Кронирование проводится для формирования формы зеленых насаждений.

Омолаживающая обрезка, при которой остается практически только ствол, необходима для засыхающих, гнилых, трухлявых или слабых деревьев. В этом случае убирается вся крона дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями в следующем сезоне. Такая процедура позволяет продлить жизнь деревьям.

Нередко спил аварийных деревьев производят по заявкам жителей.

Сейчас удаляются старые и длинные ветки деревьев, которые задевают провода уличного освещения, что приводит к отключению света в целых микрорайонах и обрезка-опиловка вблизи дорог. Разрастание крон деревьев, которые находятся вдоль дорог, является особенно опасным, так как это снижает видимость и может провоцировать аварийные ситуации на дорогах.

Работы проводятся в небольшом объеме, они закончатся через неделю. А весной в Выборге традиционно высаживают молодые саженцы. Мероприятия проходят в рамках субботников, а также различных акций, инициированных администрацией, общественными и молодежными объединениями.

Более 200 молодых деревьев в прошлом году украсили дворы, обновленные по программе "Комфортная среда". 30 крупномерных деревьев и кустарников были высажены на общегородских территориях. В парке Ленина — липа мелколистая; на набережной Салакка-Лахти — ива шаровидная, на проспекте Ленина – особый вид тополя, который не пылит (ленинградский).

Скоро весна, а это значит, что откроется период субботников, во время которых высаживаются новые молодые деревья. Даты проведения субботников публикуются заранее на сайте администрации Выборгского района, а также в СМИ.

Кроме того, в мае проходит "Всероссийский День посадки леса" по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. К этому дню готовятся акции-субботники по посадке деревьев. Выборгский район принимает участие в этой акции. Даты акции в разных регионах, в связи с различными погодными условиями, отличаются, но интернет-сети смогут объединить любителей природы. Все любители природы могут стать участниками добрых дел.

Автор: Анна Литик

Фото: Piter.TV