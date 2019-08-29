В Париже в возрасте 86 лет скончалась легенда джаза Нэнси Холлоуэй

У артистки начались проблемы со здоровьем около 10 лет назад.

В четверг, 29 августа, стало известно, что в возрасте 86 лет скончалась легенда джаза Нэнси Холлоуэй. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

По данным представителя певицы Кристофа Мути, ее не стало утром 28 августа. Нэнси Холлоуэй ушла из жизни в собственном доме в Париже. Точные причины смерти не называются. Однако, по данным СМИ, у артистки начались проблемы со здоровьем около 10 лет назад из-за чего она ушла со сцены.

Нэнси Холлоуэй- прославилась 1960-х годах благодаря исполнению песен в стиле джаз, соул и поп. Кроме того, артистка неоднократно появлялась в кино. Она играла в картине Мишеля Буарона "Ищите кумира".

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