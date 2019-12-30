В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

Рабочие протестуют против проекта пенсионной реформы.

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию с аккаунта достопримечательности в Twitter.

По причине национальной забастовки я сегодня закрыта говорится в посте

Народные волнения связаны с предложенной властями пенсионной реформой. Законопроект будет рассмотрен парламентом в феврале 2020 года. Еще с 5 декабря во Франции ведется общенациональная бессрочная забастовка. В ней участвуют работники в сфере транспортной инфраструктуры и другие категории населения. Они могут лишиться ряда привилегий и спецрежима выхода на пенсию. Из-за протестов в стране нарушена система работы метро, электричек, поездов. Несмотря на закрытие башни, площадка вокруг нее будет открыта для гостей Парижа.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Парижском аэропорту в отсеке для шасси самолета нашли тело ребенка.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/