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В Парголово восстановлено движение по Михайловской дороге
Сегодня, 17:57
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В Парголово восстановлено движение по Михайловской дороге

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Ремонт завершен раньше срока.

Утром в понедельник, 5 октября, в Парголово восстановлено движение по Михайловской дороге.

Ремонт участка длиной 1,5 км проводился по инновационному методу холодной регенерации. В его основе лежат материалы вторичного применения: асфальтобетонная крошка и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов, а используются повторно. 

Движение транспорта в сторону Каменки до Заманиловской улицы теперь полностью восстановлено. Ремонт дороги завершен раньше срока – с опережением на 10 дней.

Фото: Piter.tv

Теги: парголово, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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