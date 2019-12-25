Ремонт завершен раньше срока.

Утром в понедельник, 5 октября, в Парголово восстановлено движение по Михайловской дороге.

Ремонт участка длиной 1,5 км проводился по инновационному методу холодной регенерации. В его основе лежат материалы вторичного применения: асфальтобетонная крошка и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов, а используются повторно.

Движение транспорта в сторону Каменки до Заманиловской улицы теперь полностью восстановлено. Ремонт дороги завершен раньше срока – с опережением на 10 дней.

Фото: Piter.tv