В Парголово завершается ремонт Михайловской дороги

Погодные условия позволили завершить ремонт раньше срока.

На следующей недели откроется движение по Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы удалось завершить с опережением графика на десять дней. Трасса станет доступна для проезда уже в ночь с 4 на 5 октября.

Ремонт участка длиной 1,5 км проводился по инновационному методу холодной регенерации. В его основе лежат материалы вторичного применения: асфальтобетонная крошка и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов, а затем используются повторно.

Работы проводятся АО "ПО"Возрождение".

Ранее стало известно о том, что на Среднерогатской улице в Московском районе запустили рабочее движение.

Фото: пресс-служба КРТИ / VK