В Парголово водительница сбила девушку, которая переходила по зебре на зеленый свет

В Парголово в субботу вечером, 20 ноября, на Выборгском шоссе сбили пешехода на зебре. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
По словам свидетелей, женщина за рулем сбила девушку, которая переходила по зебре на зеленый сигнал светофора. Фотографии с места инцидента опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
Пользователи в комментариях добавили, что недовольны расположением пешеходного перехода "по стрелке поворачивают от магазинов и пытаются побыстрее, там вечно пробка на выезд. А при повороте идут пешеходы, не смотрящие по сторонам".
Официальной информации о состоянии пострадавшей нет. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.
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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Маргарита Ляпина
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