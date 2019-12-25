В Парголово водительница сбила девушку, которая переходила по зебре на зеленый свет

Официальной информации о состоянии пострадавшей нет.

В Парголово в субботу вечером, 20 ноября, на Выборгском шоссе сбили пешехода на зебре. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам свидетелей, женщина за рулем сбила девушку, которая переходила по зебре на зеленый сигнал светофора. Фотографии с места инцидента опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Пользователи в комментариях добавили, что недовольны расположением пешеходного перехода "по стрелке поворачивают от магазинов и пытаются побыстрее, там вечно пробка на выезд. А при повороте идут пешеходы, не смотрящие по сторонам".

Официальной информации о состоянии пострадавшей нет. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Маргарита Ляпина