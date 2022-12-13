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В Парголово утром сгорел металлический павильон
Сегодня, 9:15
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В Парголово утром сгорел металлический павильон

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Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4:21.

Ночью 2 апреля в Парголово произошел пожар. На улице Первого Мая, 107, корпус 8, вспыхнул металлический вагончик. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4:21. Тушить объект приехали 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 40 минут.

В металлическом павильоне размером 3х4 метра происходило горение по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.

Ранее на Piter.tv: петербургские родители подали почти 30 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы.

Фото: Piter.tv

Теги: горел металлический павильон, мчс, парголово, пожарные, улица первого мая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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