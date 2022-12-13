В Парголово утром сгорел металлический павильон

Ночью 2 апреля в Парголово произошел пожар. На улице Первого Мая, 107, корпус 8, вспыхнул металлический вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4:21. Тушить объект приехали 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 40 минут.
В металлическом павильоне размером 3х4 метра происходило горение по всей площади.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.
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Фото: Piter.tv
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