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В Парголово появится трехэтажный спортивный комплекс
Сегодня, 14:28
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nastya960
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В Парголово появится трехэтажный спортивный комплекс

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В нем расположатся крытый каток, несколько спортивных залов.

На Выборгском шоссе в поселке Парголово появится трехэтажный спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. метров. Об этом сообщают городские СМИ.

За 36 месяцев (3 года) подрядчик должен возвести комплекс с крытой ледовой ареной, залом игровых видов спорта, двумя залами для сквоша (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении), залом для единоборств, трибунами для зрителей, медкабинетом и кафе. По договору, компания, которая будет заниматься строительством, должна перечислять в бюджет города 1,5% от кадастровой стоимости участка, то есть 536 тыс. рублей.

Ранее в Выборге объявили конкурс на строительство второго этапа спортивного центра.

Фото: pixabay.com

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Теги: каток , парголово , спорткомплекс
Категории: Лента новостей Новости СПб

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