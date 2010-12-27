В Парголово появится трехэтажный спортивный комплекс

В нем расположатся крытый каток, несколько спортивных залов.

На Выборгском шоссе в поселке Парголово появится трехэтажный спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. метров. Об этом сообщают городские СМИ.

За 36 месяцев (3 года) подрядчик должен возвести комплекс с крытой ледовой ареной, залом игровых видов спорта, двумя залами для сквоша (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении), залом для единоборств, трибунами для зрителей, медкабинетом и кафе. По договору, компания, которая будет заниматься строительством, должна перечислять в бюджет города 1,5% от кадастровой стоимости участка, то есть 536 тыс. рублей.

Ранее в Выборге объявили конкурс на строительство второго этапа спортивного центра.

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