Пугавшего детей голого монтажника-развратника поймали в Парголово

В отношении задержанного завели уголовное дело.

В Выборгском районе задержали 49-летнего мужчину, который ходил голым возле одного из домов в Парголово и пугал детей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о голом мужчине, который периодически приходит к дому №11/6 на Заречной улице, поступила в полицию 28 октября. Поздно вечером следующего дня мужчину поймали возле указанного дома – он снова пришел на то место, чтобы напугать подростков.

Задержанным оказался монтажник пожарной сигнализации. Установлено, что 8 и 16 октября мужчина совершил развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения.

По факту случившегося был возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.

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Фото: Piter.TV