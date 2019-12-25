Пугавшего детей голого монтажника-развратника поймали в Парголово

В Выборгском районе задержали 49-летнего мужчину, который ходил голым возле одного из домов в Парголово и пугал детей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Информация о голом мужчине, который периодически приходит к дому №11/6 на Заречной улице, поступила в полицию 28 октября. Поздно вечером следующего дня мужчину поймали возле указанного дома – он снова пришел на то место, чтобы напугать подростков.
Задержанным оказался монтажник пожарной сигнализации. Установлено, что 8 и 16 октября мужчина совершил развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения.
По факту случившегося был возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.
Ранее мы писали, что в подъезде на Типанова извращенец онанировал на глазах у 8-летней девочки.
Фото: Piter.TV
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