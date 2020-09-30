В Парголово погибла 14-летняя школьница

По предварительной информации, девочка сорвалась с 17-го этажа.

В субботу, 20 февраля, около 11 часов утра у дома №14к7 на Юкковском шоссе в Парголово обнаружили тело девочки-подростка. Об этом сообщило издание "Конкретно.ру".

По предварительной информации, девочка 14-летняя школьница сорвалась с окна 17-го этажа. На этаже обнаружили рюкзак девочки – она должна была пойти на уроки, но в школе не появилась.

Позже "Фонтанка" узнала, что в семье воспитываются еще два ребенка, а погибшая девочка – средняя. Отец семейства находится в другом субъекте страны. Несмотря на то, что семья небогатая, но благополучная и на учете не стоит. Накануне произошедшего маме девочки позвонили из школы и отметили, что у девочки упала успеваемость.

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Фото: Piter.TV