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В Парголово погибла 14-летняя школьница
Сегодня, 17:31
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smirenny

В Парголово погибла 14-летняя школьница

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По предварительной информации, девочка сорвалась с 17-го этажа.

В субботу, 20 февраля, около 11 часов утра у дома №14к7 на Юкковском шоссе в Парголово обнаружили тело девочки-подростка. Об этом сообщило издание "Конкретно.ру".

По предварительной информации, девочка 14-летняя школьница сорвалась с окна 17-го этажа. На этаже обнаружили рюкзак девочки – она должна была пойти на уроки, но в школе не появилась. 

Позже "Фонтанка" узнала, что в семье воспитываются еще два ребенка, а погибшая девочка – средняя. Отец семейства находится в другом субъекте страны. Несмотря на то, что семья небогатая, но  благополучная и на учете не стоит.  Накануне произошедшего маме девочки позвонили из школы и отметили, что у девочки упала успеваемость. 

Ранее мы писали, что двое попавших под завалы на фабрике в Норильске рабочих погибли.

Фото: Piter.TV

Теги: погибла 14-летняя девочка, погибла школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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