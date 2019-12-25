В Новой Москве школьницу убило током в ванной

Экспертам предстоит выяснить причину гибели несовершеннолетней.

Телеграм-канал "112" сообщает, что в одной из квартир в Новой Москве в ванной комнате от удара током погибла школьница. Сосед снизу постучал в квартиру, когда с его потолка начала лить вода. На стук матери и отчима в ванную никто не отозвался.

Когда взломали дверь, обнаружили, что девочка мертва, а на теле характерные ожоги от воздействия электротока.

Экспертам предстоит выяснить причины трагической гибели школьницы. Телефона с собой у подростка не было. Зато периметр ванны был в светодиодных лампах, а стиральная машина и раньше "кусала" домочадцев.

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