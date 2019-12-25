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В Краснодаре арестовали сотрудника полиции, который насмерть сбил школьницу на переходе
Сегодня, 13:44
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MShaffter

В Краснодаре арестовали сотрудника полиции, который насмерть сбил школьницу на переходе

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Суд учел, что после совершения наезда сотрудник ППС скрылся с места аварии.

В Краснодаре сотрудника ППС арестовали за смертельный наезд на школьницу.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности смертельной аварии, которая произошла в минувшие выходные. 

Вечером 19 сентября подозреваемый на автомобиле "Киа" не снизил скорость перед зеброй и не уступил дорогу 16-летней девушке, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу в станице Старокорсунской. После столкновения сотрудник ППС с места происшествия скрылся.

На место ДТП была вызвана скорая помощь. Но девушка скончалась в автомобиле медпомощи от полученных травм. Виновника аварии удалось оперативно установить и найти. На него было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП".

Сегодня стало известно, что Советский районный суд Краснодара избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

Сегодня ранее:В Тамбовской области в ДТП погибли 3 человека

Фото:pixabay​​​​​​​

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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