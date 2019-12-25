В Тамбовской области в ДТП погибли 3 человека

Еще 4 человека получили травмы.

Сегодня утром, 22 сентября, на трассе Тамбов - Воронеж 3 человека погибли в ДТП.

Авария произошла ранним утром 192-м километре трассы Р-193. На автодороге столкнулись автомобили "Мазда" с жителями Татарстана и автомобиль ВАЗ с жителями Тольятти. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир с заднего сиденья отечественной машины.

Еще 4 человека, по 2 пассажира из каждого автомобиля, получили травмы различной тяжести.

Сегодня ранее:В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека

Фото:Эвакуатор Тамбов-Мордово-Воронеж