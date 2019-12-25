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В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека
Сегодня, 10:58
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В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека

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Среди погибших несовершеннолетний. Еще 2 человека получили травмы.

В Кировской области при столкновении микроавтобуса и "Газели" погибли 2 взрослых и несовершеннолетний. 

Сегодня утром, 22 сентября, около половины 8 го на 81 километре автодороги Киров – Советск – Яранск в Верхошижемском районе Кировской области столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и "Газель". 

В результате мощного удара машины получили серьезные повреждения. В аварии погибли двое взрослых и один несовершеннолетний. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

Подробности аварии уточняются. 

Сегодня ранее:В Хабаровском крае при опрокидывании автобуса травмы получили 14 человек​​​​​​​

Фото: ВК, Киров онлайн

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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