В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли 3 человека

Среди погибших несовершеннолетний. Еще 2 человека получили травмы.

В Кировской области при столкновении микроавтобуса и "Газели" погибли 2 взрослых и несовершеннолетний.

Сегодня утром, 22 сентября, около половины 8 го на 81 километре автодороги Киров – Советск – Яранск в Верхошижемском районе Кировской области столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и "Газель".

В результате мощного удара машины получили серьезные повреждения. В аварии погибли двое взрослых и один несовершеннолетний. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

Подробности аварии уточняются.

Сегодня ранее:В Хабаровском крае при опрокидывании автобуса травмы получили 14 человек​​​​​​​

Фото: ВК, Киров онлайн