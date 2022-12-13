В Парголово на Старожиловской горел двухэтажный дом

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 12 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово на Старожиловской, 3, горело двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:56. Огонь охватил половину здания.

В 17:32 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv