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В Парголово на Старожиловской горел двухэтажный дом
Сегодня, 18:11
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В Парголово на Старожиловской горел двухэтажный дом

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

Сегодня, 12 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово на Старожиловской, 3, горело двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера  в 16:56. Огонь охватил половину здания. 

В 17:32 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в квартире на проспекте Науки сгорела кухня.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, горел дом, мчс, парголово, пожар на старожиловской, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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