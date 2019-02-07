В Парголово красная "Мазда" повалила дерево

По предварительной информации, обе девушки были в нетрезвом состоянии.

В воскресенье, 31 октября, в Ленобласти в поселке Парголово автомобиль "Мазда" врезался в дерево. По словам очевидцев, это произошло около Успенской дороги. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

По словам свидетеля, за рулем была девушка, также в машине находился еще один пассажир. По предварительной информации, обе девушки были в нетрезвом состоянии.

Гнали около 100 километров в час и не вписались. написал автора публикации

В результате столкновения дерево повалилось на землю, а у иномарки сильно повреждена передняя часть. Информации о состоянии девушек нет. Отметим, что на место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и врачи скорой помощи. Обстоятельства и подробности инцидента выясняются.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб