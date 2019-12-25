В Парголово гендиректор автомастерской напал с ножницами на подчинённого

Между директором и подчиненным произошла ссора.

Гендиректор автомастерской ударил в грудь ножницами механика. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Выборгском шоссе. Мужчину 1978-го года рождения госпитализировали с колото-резаной раной грудной клетки справа. Злоумышленник ударил его во время внезапно возникшей ссоры. На пострадавшего обратил внимание похожий и и позвонил по телефону экстренных служб.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в магазине косметики в Рыбацком задержали голого мужчину.

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