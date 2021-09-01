В магазине косметики в Рыбацком задержали голого мужчину

В Невском районе Петербурга в магазин косметики заглянул голый мужчина, который устроил там переполох. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
В магазине в Рыбацком мужчина разделся догола, а потом начал поджигать участки кожи на своем теле при помощи дезодоранта. Охрана скрутила неизвестного и перевязала скотчем, вскоре на место прибыла полиция.
Накануне в Мурино на машину сбросили унитаз.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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