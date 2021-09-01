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В магазине косметики в Рыбацком задержали голого мужчину

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Охрана скрутила неизвестного и перевязала скотчем.

В Невском районе Петербурга в магазин косметики заглянул голый мужчина, который устроил там переполох. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В магазине в Рыбацком мужчина разделся догола, а потом начал поджигать участки кожи на своем теле при помощи дезодоранта. Охрана скрутила неизвестного и перевязала скотчем, вскоре на место прибыла полиция.

Накануне в Мурино на машину сбросили унитаз.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: косметика, неадекват, рыбацкое
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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