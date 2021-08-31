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Видео: в Мурино на машину сбросили унитаз

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Досталось "Ладе", которая была припаркована во дворе.

Отечественная легковушка пострадала от унитаза, свалившегося свысока. Видео с момента неприятной встречи опубликовали в соцсетях 31-го августа.

Неизвестный сбросили крышку с балкона на Воронцовском бульваре. Удар пришелся на передний капот, после чего осколки рассыпались по проезжей части. Пользователи отметили, что "Лада" оказалась довольно крепкой. По их словам, другая машина совсем бы смялась.

Судя по тому, что владельца авто в момент падения в машине не было, его ждет неприятный сюрприз. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олег Кильдеев 

Теги: балкон, падение, унитаз
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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