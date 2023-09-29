Уточняется информация о жертвах трагедии.

В Пакистане прогремел еще один взрыв. Крыша здании обрушилась, а под обломками помещения могут находиться около 30 или 40 человек. На текущий момент СМИ уведомили о минимум двух погибших и пятерых пострадавших в северной части страны. В первом инциденте по меньшей мере 13 человек погибли, еще более 70 человек пострадали в результате взрыва. Трагедия произошла в городе Мастунг, расположенной в провинции Белуджистан. Местное издание Dawn уточнило,что хлопок прогремел во время религиозной процессии у мечети. Верующие собрались у религиозного объекта по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда. По данным правоохранительных органов, его осуществил террорист-смертник. Журналисты с телеканала Geo TV отметили, что жертвами считаются семь граждан, пострадали - 25. Телеканал ARY News добавил, что среди погибших есть сотрудник полиции. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, в местных больницах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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