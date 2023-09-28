На Кубани зафиксировали природный пожар рядом с поселком

Специалисты тушили возгорание на протяжении ночи.

Природное возгорания зафиксировано коло поселка Южный склон в Темрюкском районе Краснодарского края. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны по региону. В ГУ МЧС заметили, что информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в ночное время. Известно, что на территории ближайшего населенного пункта проживает порядка 200 человек.

Сообщение о горении сухой травы на восточной окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет 1 га. Сохраняется угроза распространения огня на населенный пункт. Население поселка выводится на безопасное расстояние. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В темное время суток специалисты окарауливали возгорание и защищали жилые дома от перехода на них пламени. В общей сложности в ликвидации последствий пожара задействованы 111 человек и 27 единиц техники, в готовность приведен экипаж вертолеа МЧС России.

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Фото и видео: ГУ МЧС России