В результате происшествия никто не пострадал.

В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 27 сентября в доме на улице Владимира Невского. На втором этаже здания произошел хлопок. Отмечается, что произошла разгерметизация самогонного аппарата, но без возгорания. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены окна на балконе квартиры.

Ранее мы сообщали, что на складе в Ташкенте произошел сильный взрыв.

Видео: Telegram / Baza