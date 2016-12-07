В Пакистане обнаружили мальчика, способного поворачивать голову на 180 градусов

Одаренный подросток самостоятельно развил в себе этот навык.

В Пакистане набирает популярность видео с 14-летним мальчиком, который способен поворачивать голову почти на 180 градусов. Подростка зовут Мухаммед Самир и по его словам, он научился делать данный трюк самостоятельно.

Мальчик посмотрел в шестилетнем возрасте фильм, в котором поворот на 180 градусов мог делать один из актеров картины. Это заинтересовало юношу и он решил тренироваться, чтобы научиться этому действию. Для полного повторения увиденного ему понадобилось около двух месяцев практики.

В настоящее время мальчик выступает с танцевальным коллективом Dangerous Boys, зарабатывая себе на жизнь и материально помогая семье.