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В Пакистане обнаружили мальчика, способного поворачивать голову на 180 градусов

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Одаренный подросток самостоятельно развил в себе этот навык.

В Пакистане набирает популярность видео с 14-летним мальчиком, который способен поворачивать голову почти на 180 градусов. Подростка зовут Мухаммед Самир и по его словам, он научился делать данный трюк самостоятельно. 
 
Мальчик посмотрел в шестилетнем возрасте фильм, в котором поворот на 180 градусов мог делать один из актеров картины. Это заинтересовало юношу и он решил тренироваться, чтобы научиться этому действию. Для полного повторения увиденного ему понадобилось около двух месяцев практики. 
 
В настоящее время мальчик выступает с танцевальным коллективом Dangerous Boys, зарабатывая себе на жизнь и материально помогая семье.
Теги: необычно , пакистан , стремление к успеху , талант
Категории: Мировые новости

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