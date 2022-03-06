В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек

Пострадавшими считаются 46 человек.

Количество погибших при теракте, произошедшем на территории пакистанского города Кветта выросло до 24. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Dawn со ссылкой на правоохранительные органы страны. Также ранения получили как минимум 46 человек. По уточненным данным, взрыв произошел на платформе около 08:25 утра (в 06:25 по московскому времени), незадолго до того, как состав Jaffer Express должен был отправиться в пункт назначения Пешавар. Террорист вошел на станцию с багажом, а затем осуществил взрыв вблизи кассы железнодорожного вокзала. Там обычно скапливается большое число пассажиров. Известно, что кроме обычных граждан жертвами боевика стали также сотрудники полиции.

В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения. комиссар Кветты Хамза Шафкат

Представитель властей призвал общественность не отправляться на место преступления или больницы, в которых сейчас находятся пострадавшие. Он напомнил о том, что в подобных терактах существует риск "двойных нападений". В настоящее время полиуия оцепила город и ведет проверку информации. В текущий момент ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости