В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии. Заказать выписку можно на портале государственных услуг. Она будет содержать информацию о страховом стаже, заработке и страховым взносам.
Отмечается, что после обращения на портале можно будет указать на ошибки в расчёте пенсии.
Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно.
цитата из пресс-релиза ПФР
Ранее российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы.
Фото: pixabay.com
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