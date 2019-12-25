В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

После обращения на портале можно будет указать на ошибки в расчёте пенсии.

В Пенсионном фонде рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии. Заказать выписку можно на портале государственных услуг. Она будет содержать информацию о страховом стаже, заработке и страховым взносам.

Отмечается, что после обращения на портале можно будет указать на ошибки в расчёте пенсии.

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно. цитата из пресс-релиза ПФР

Ранее российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы.

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