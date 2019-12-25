В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Лучше всего это делать с 15 мая.

В Пенсионном фонде рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей. Об этом пишет портал Ura.ru.

В ПФР рассказали, что подать заявку на выплату лучше с 15 мая, так как сейчас сайт перегружен и не работает в полном объёме.

Ранее Президент России Владимир Путин раскритиковал работу портала Госуслуг.

По словам главы государства, сайт второй день работает с перебоями и не справляется с заявками на получение пособия в 10 тысяч рублей на ребёнка. Путин добавил, что после озвученных 11 мая мер поддержки, проработанных с правительством и администрацией президента, на сайт госуслуг за выплатами пришло более миллиона человек.