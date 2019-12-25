Сайт второй день работает с перебоями.

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу портала Госуслуг. Он сделал это на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

По словам главы государства, сайт второй день работает с перебоями и не справляется с заявками на получение пособия в 10 тысяч рублей на ребёнка. Путин добавил, что после озвученных 11 мая мер поддержки, проработанных с правительством и администрацией президента, на сайт госуслуг за выплатами пришло более миллиона человек.

И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений. Владимир Путин, президент России

Он попросил правительство решить этот и другие вопросы подобного характера.

Ранее уровень одобрения кредитов упал до исторического минимума.