Президент России Владимир Путин раскритиковал работу портала Госуслуг. Он сделал это на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.
По словам главы государства, сайт второй день работает с перебоями и не справляется с заявками на получение пособия в 10 тысяч рублей на ребёнка. Путин добавил, что после озвученных 11 мая мер поддержки, проработанных с правительством и администрацией президента, на сайт госуслуг за выплатами пришло более миллиона человек.
И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений.
Владимир Путин, президент России
Он попросил правительство решить этот и другие вопросы подобного характера.
Ранее уровень одобрения кредитов упал до исторического минимума.
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