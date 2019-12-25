Объём одобренных кредитов физическим лицам упал на 20,7%.

Уровень одобрения кредитов упал до исторического минимума. Он упал в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

В апреле одобрили 19,6% заявок на потребительские кредиты. По ипотекам одобрили 55,2% заявок — это в 1,25 по сравнению с мартом и в 1,3 по отношению к апрелю 2019 года. Одобрение автокредитов упало на 26,6%.

В общем объём одобренных кредитов физическим лицам упал на 20,7%. В Национальном бюро кредитных историй отметили, что это связано с потерей работы многими заявителями из-за пандемии коронавируса.

Ранее Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости.