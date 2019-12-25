Благодаря данной кредитной программе удастся сохранить семь миллионов рабочих мест.

Президент России Владимир Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Программу кредитования компаний планируют запустить с 1 июня. О ней глава государства говорил на совещании с главами регионов и членами правительства 11 мая, посвящённом поддержке граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Путин считает, что деньги нужно направить на поддержку занятости в тех отраслях, которые пострадали от пандемии. Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%. Всё остальное, по словам президента, будет субсидировать государство.

Владимир Путин добавил, что на 85% данные займы будут обеспечены гарантией от государства. Кредит выдадут из расчёта - один МРОТ на сотрудника ежемесячно. При этом если компания сохранит 90% от штатной численности на всё время программы, то на момент истечения кредита его спишут вместе с процентами — расходы, по словам Путина, возьмёт на себя государство. Если штатная численность сохранится на 80%, то спишется 50% от суммы кредита.

Путин добавил, что благодаря данной кредитной программе удастся сохранить семь миллионов рабочих мест.

Ранее Путин поручил установить федеральную доплату для соцработников.