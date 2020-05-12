Выплата соцработникам будет выплачиваться три месяца — с 15 апреля по 15 июля.

Президент России Владимир Путин поручил установить федеральную доплату для соцработников. Он сделал это на совещании с главами регионов и членами правительства 11 мая, которое было посвящено поддержке граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что социальные учреждения и их сотрудники сейчас несут повышенные нагрузку и риски.

- В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату. - Владимир Путин, президент России.

Выплата соцработникам будет выплачиваться три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Для медиков, которые работают в социальных учреждениях, размер выплаты будет 40 тысяч за двухнедельную смену. Тем, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, будет положена выплата в 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получат 25 тысяч рублей. За работу с больными новой коронавирусной инфекцией — 35 тысяч рублей. Младший и средний персонал получат по 15 и 20 тысяч рублей, технический — по 10 и 15.

Ранее мы рассказывали, что единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 миллиона детей.

Видео: kremlin.ru