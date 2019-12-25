Оформить выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 миллиона детей. Об этом рассказали в министерстве труда и социальной защиты, пишет РБК.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что данная выплата положена всем семьям с детьми от 3-х до 16-ти лет. По сообщению Минтруда, для получения родители должны оформить заявку и указать возраст ребёнка.

Данную выплату начнут перечислять с 1 июня.

Также 1,7 миллионов семей смогут получить ежемесячную выплату на детей в возрасте до трёх лет. Её размер — пять тысяч рублей. Она выплачивается за апрель, май и июнь.

Оформить выплаты можно до 1 октября 2020 года. Право на её получение не может появиться позже 1 июля. Подать заявку родители смогут на сайте госуслуг или в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Ранее Путин заявил, что малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года.