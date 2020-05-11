Путин: малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года

Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.

Пострадавшие от кризиса предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за 2 квартал 2020 года. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая.

Глава РФ отметил, что это будет работать не по принципу отсрочки. Это будет полное списание налогов и страховых взносов, кроме НДС за апрель, май и июнь. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.

Также в ходе своего выступление Путин сказал, что самозанятым гражданам в полном объеме вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году.

Видео: kremlin.ru