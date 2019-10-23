В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда назвал сумму, требующуюся для данных действий.

На заседании в Госдуме, которое состоялось 23 октября, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребуется 368 млрд рублей.

Дроздов отметил, что это "большие деньги", которых у ведомства "сейчас нет".

Отметим, что в РФ действует закон, который отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он работает с января 2016 года.

Ранее ПФР рассказал об условиях досрочного выхода на пенсию.

Видео: YouTube / CareerOneStop