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Сегодня, 18:48
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fvbykov
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Глава Пенсионного фонда назвал сумму, требующуюся для данных действий.

На заседании в Госдуме, которое состоялось 23 октября, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребуется 368 млрд рублей.

Дроздов отметил, что это "большие деньги", которых у ведомства "сейчас нет".

Отметим, что в РФ действует закон, который отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он работает с января 2016 года.

Ранее ПФР рассказал об условиях досрочного выхода на пенсию.

Видео: YouTube / CareerOneStop

Теги: индексация, пенсии, пфр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Аноним
Сегодня 19:47

Как же это получается? 20 BILLIONS долларов для списания долга для африканских стан Есть!!!!, а для своих работающих пенсионеров которые платят в тот же пенсионный фонд взносы НЕT. 

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