В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На заседании в Госдуме, которое состоялось 23 октября, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребуется 368 млрд рублей.
Дроздов отметил, что это "большие деньги", которых у ведомства "сейчас нет".
Отметим, что в РФ действует закон, который отменяет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он работает с января 2016 года.
Ранее ПФР рассказал об условиях досрочного выхода на пенсию.
Видео: YouTube / CareerOneStop
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Как же это получается? 20 BILLIONS долларов для списания долга для африканских стан Есть!!!!, а для своих работающих пенсионеров которые платят в тот же пенсионный фонд взносы НЕT.