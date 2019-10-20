ПФР рассказал об условиях досрочного выхода на пенсию

Стало известно, кто из граждан России имеет право выйти на заслуженный отдых со всеми необходимыми выплатами на 2 года ранее установленных нормативов.

Оказывается, тысячи россиян могут официально выйти на пенсию на 2 года раньше, чем положено. Об этом "пенсионном лайфхаке" представители Пенсионного фонда России рассказали журналистам "Российской газеты". Эксперты объяснили, что такая возможность предусмотрена законом, хотя о ней знают далеко не многие.

Для того, чтобы начать пенсионные выплаты на 2 года ранее положенного, необходимо соблюсти 2 условия. Главное из них - отсутствие реальной возможности трудоустройства. Соответствующую справку невостребованному на рынке труда гражданину могут выдать в центре занятости. Во-вторых, нужно пройти ряд бюрократических процедур, в том числе, заверить справку центра заннятости в ПФР.

Сообщается, что в 2019 году такие выплаты по "ускоренной пенсии" получили 23,5 тысячи россиян. Отчасти это связано с проблемой безработицы пожилых людей и недостаточно развитой системой переквалификации граждан предпенсионного возраста.

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