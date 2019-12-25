В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии

Ошибкой может являться отсутствие печати в трудовой книжке или, например, неправильно указанная должность.

Причиной некорректного начисления пенсии могут стать ошибки в документах. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

В качестве примера организация привела случай, когда в трудовой книжке была неверно указана должность гражданина РФ или отсутствовала печать.

Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе). из сообщения ПФР

В таких случаях россиянам посоветовали заранее обращаться в ведомство, что бы сотрудники фонда смогли проверить документы, а также запросить недостающие сведения у работодателя или других источников.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить ежемесячную доплату к пенсии, если они потеряли родственников вследствие их смерти или гибели в результате боевых действий или при исполнении служебных обязанностей. Также пенсионеры имеет право на доплату при нахождении у них на иждивении нетрудоспособных родственников.

Фото: pixabay.com