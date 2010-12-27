В ПФР напомнили о льготах для предпенсионеров

За пять лет до выхода на пенсию россияне могут пользоваться новыми федеральными льготами.

В Пенсионном фонде России пояснили, какие льготы положены предпенсионерам. Об этом сообщила "Российская газета".

За пять лет до выхода на пенсию россияне могут пользоваться новыми федеральными льготами. В этом году предпенсионерами считаются 51-летние женщины и 56-летние мужчины. Данная категория граждан имеет право на два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации, повышение квалификации, получение пособия по безработице. Также те, кто достиг прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет) может не платить земельный налог с шести соток земли, имущественный налог на дома и гаражи до 50 кв. м.

Чтобы получать региональные льготы, нужно достичь возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти люди могут получить скидку на оплату капремонта, на проезд в городском и ж/д транспорте. Также предпенсионеры освобождены от уплаты курортного сбора.