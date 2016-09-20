В Петербурге появится сервис для приема обращений по медикаментам

По словам губернатора города, справочная по аптекам начала "перегреваться" из-за появления льготных лекарств.

Глава Петербурга Александр Беглов пообещал создать единый сервис для обращений по аптекам и лекарствам. О необходимости создания портала он заявил во время прямой линии в субботу, 25 декабря.

По словам губернатора, к нему обратилась жительница Северной столицы с жалобой на отсутствие возможности дозвониться в справочную аптек. Градоначальник подчеркнул, что подобные проблемы испытывают многие жители Петербурга. Он считает, что справочная служба аптек стала "перегреваться" из-за появления льготных лекарств. Поэтому решением задачи станет создание специального единого сервиса для обработки обращений горожан по лекарствам. Кроме того, он пообещал набрать дополнительных специалистов, которые будут давать консультации.

Предположительно, сервис будет работать по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор получил более 108 тыс. сообщений через соцсети в 2021-м году.

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