Прямая линия с губернатором Петербурга прервалась из-за технических неполадок

Глава города пообещал вернуться к обсуждению вопросов после решения проблемы.

Прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым прервалась. Во время трансляции произошли технические неполадки. Сообщение об этом появилось на странице главы города в социальной сети "Вконтакте".

У нас существенные технические неполадки. Скоро продолжим. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, сегодня, 10 декабря, во время прямой линии глава города рассказал, почему в Петербурге провели транспортную реформу. Также он пообещал подарить на Новый год детям мобилизованных петербуржцев по 10 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

