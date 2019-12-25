Прямая линия с губернатором Петербурга прервалась из-за технических неполадок

Прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым прервалась. Во время трансляции произошли технические неполадки. Сообщение об этом появилось на странице главы города в социальной сети "Вконтакте".
У нас существенные технические неполадки. Скоро продолжим.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Напомним, сегодня, 10 декабря, во время прямой линии глава города рассказал, почему в Петербурге провели транспортную реформу. Также он пообещал подарить на Новый год детям мобилизованных петербуржцев по 10 тыс. рублей.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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