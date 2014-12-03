Губернатор получил более 108 тыс. сообщений через соцсети в 2021-м году

Свыше 1,9 тыс. из них ему отправили перед прямой линией.

В этом году Александр Беглов получил более 108 тыс. сообщений от горожан через социальные сети. Об этом он сообщил во время прямой линии.

Губернатор отметил, что 1918 вопросов ему задали прямо перед эфиром. 83% сообщений было отправлено на страницу "ВКонтакте", еще 9% - на горячую линию, 8% - через администрации районов.

Самой волнующей темой для петербуржцев стало создание комфортной среды (42% от общего числа вопросов). Кроме того, серьезно переживали жители города на Неве за социальную политику и здравоохранение (по 16% от общего количества сообщений).

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петродворцовом районе Петербурга возникли проблемы с уборкой снега после ночной метели.

Фото: Pexels