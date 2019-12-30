Онлайн-ритейлер собирается открыть в Северной столице более 200 партнерских пунктов самовывоза.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что Ozon планирует создать в Петербурге не менее тысячи рабочих мест. Интернет-ретейлер расширяет количество пунктов самовывоза.

Известно, что Ozon намерен ввести около 200 партнерских пунктов самовывоза в Северной столице. Также компания поставила перед собой цели развития товарного маркетплейса.

В интернет-ретейлере отметили, что эти нововведения создадут 500 рабочих мест только у небольших компаний и предпринимателей.

Ранее мы сообщали о том, что в Ozon объяснили, зачем привлекли к доставке курьеров Gett Taxi

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное