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В Ozon объяснили, зачем привлекли к доставке курьеров Gett Taxi
Сегодня, 22:13
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nadezhda_sib

В Ozon объяснили, зачем привлекли к доставке курьеров Gett Taxi

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В субботу, 5 октября, сотрудники Интернет-магазина в Петербурге устроили забастовку.

В пресс-службе Интернет-магазина OZON рассказали, какое отношение к конфликту с курьерами имеет служба Gett. 

"Со службой Gett мы сотрудничаем уже несколько месяцев не только в СПб, но и в других городах и привлекаем их в периоды акций, в высокий сезон и в случае, если по каким-то причинам растет объем недоставленных заказов. При этом загрузка штатных сотрудников сохраняется,  а выдача заказов происходит в порядке живой очереди",

- пояснили в пресс-службе. 

По словам представителей OZON, 5 октября была необходимость подключить дополнительные ресурсы, так как работали не все курьеры. В компании были заинтересованы в том, чтобы доставить заказы клиентам как можно быстрее. 

"Но это абсолютно не значит, что компания считает Gett приоритетным каналом доставки",

- говорится в сообщении. 

В среду, 9 октября, активисты встретились с руководством. 

Подробнее о конфликте, который произошел 5 октября в Петербурге, вы можете прочитать в нашем материале

Ранее Piter.TV пообщался с представителем петербургского профсоюза. Дмитрий Моисеенко прояснил ситуацию с забастовкой. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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