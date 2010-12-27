В Ozon объяснили, зачем привлекли к доставке курьеров Gett Taxi

В субботу, 5 октября, сотрудники Интернет-магазина в Петербурге устроили забастовку.

В пресс-службе Интернет-магазина OZON рассказали, какое отношение к конфликту с курьерами имеет служба Gett.

"Со службой Gett мы сотрудничаем уже несколько месяцев не только в СПб, но и в других городах и привлекаем их в периоды акций, в высокий сезон и в случае, если по каким-то причинам растет объем недоставленных заказов. При этом загрузка штатных сотрудников сохраняется, а выдача заказов происходит в порядке живой очереди", - пояснили в пресс-службе.

По словам представителей OZON, 5 октября была необходимость подключить дополнительные ресурсы, так как работали не все курьеры. В компании были заинтересованы в том, чтобы доставить заказы клиентам как можно быстрее.

"Но это абсолютно не значит, что компания считает Gett приоритетным каналом доставки", - говорится в сообщении.

В среду, 9 октября, активисты встретились с руководством.

Подробнее о конфликте, который произошел 5 октября в Петербурге, вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее Piter.TV пообщался с представителем петербургского профсоюза. Дмитрий Моисеенко прояснил ситуацию с забастовкой.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное