В Озерках вспыхнула ярким пламенем общественная баня

На момент пожара людей в здании не было, сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 3 февраля, в Озерках вспыхнула общественная баня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В деревянном банном комплексе с чердачным помещением размером 10х12 горит 2-й этаж межэтажные перекрытия и кровля на площади 120 кв м.", —сказано в сообщении.

По словам очевидцев, рядом с баней находиться невозможно. Улицы заполонил густой чёрный дым. Специалисты выясняют причины пожара.

Отмечается, что в здании не было людей, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника.