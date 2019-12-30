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В Озерках вспыхнула ярким пламенем общественная баня
Сегодня, 10:47
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IRINA_CHALKINA

В Озерках вспыхнула ярким пламенем общественная баня

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На момент пожара людей в здании не было, сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 3 февраля, в Озерках вспыхнула общественная баня. Об этом сообщает  пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В деревянном банном комплексе с чердачным помещением размером 10х12 горит 2-й этаж межэтажные перекрытия и кровля на площади 120 кв м.",

—сказано в сообщении.

По словам очевидцев, рядом с баней находиться невозможно. Улицы заполонил густой чёрный дым. Специалисты выясняют причины пожара.

Отмечается, что в здании не было людей, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино двое неизвестных избили и ограбили школьника.

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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