В Озерках красная "Ауди" впечатала велосипедиста в забор

Очевидцы рассказали об аварии в районе Озерки в Петербурге. В группе "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в субботу, 1 мая, рассказали, что на Елизаветинской улице столкнулись "Ауди" и автомобиль каршеринга.
Отмечается, что в аварии пострадал велосипедист, которого впечатало в забор после столкновения с иномаркой.
Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все