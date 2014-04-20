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В Озерках красная "Ауди" впечатала велосипедиста в забор
Сегодня, 20:42
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mook1

В Озерках красная "Ауди" впечатала велосипедиста в забор

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Авария произошла на Елизаветинской улице.

Очевидцы рассказали об аварии в районе Озерки в Петербурге. В группе "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в субботу, 1 мая, рассказали, что на Елизаветинской улице столкнулись "Ауди" и автомобиль каршеринга.

Отмечается, что в аварии пострадал велосипедист, которого впечатало в забор после столкновения с иномаркой.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, озерки
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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