В Озерках красная "Ауди" впечатала велосипедиста в забор

Авария произошла на Елизаветинской улице.

Очевидцы рассказали об аварии в районе Озерки в Петербурге. В группе "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в субботу, 1 мая, рассказали, что на Елизаветинской улице столкнулись "Ауди" и автомобиль каршеринга.

Отмечается, что в аварии пострадал велосипедист, которого впечатало в забор после столкновения с иномаркой.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе.

Фото: vk.com/spb_today