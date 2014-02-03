Теперь жители будут платить за горячую воду и тепло в 6 раз меньше.

В Отрадном угольную котельную заменили газовые котлы. Теперь жители будут платить за горячую воду и тепло в 6 раз меньше. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Приемка работ по модернизации системы теплоснабжения прошла 17 ноября. В семь многоквартирных домов подвели газ, заменивший работу угольной котельной, а по региональной программе энергосбережения и энергоэффективности установили 65 индивидуальных газовых котлов. Из регионального бюджета выделили 34 млн рублей, из муниципального – 3 млн рублей.

Как отметил и.о. главы администрации Отрадного Александр Морозов, до этого жители сами решали вопрос с обеспечением горячей водой. Средняя оплата за тепло составляла около 2,5 тысяч рублей в месяц. С приходом газа горячее водоснабжение и отопление обойдётся примерно в 400 рублей.

Стало известно, что в МФЦ Ленобласти начали выдавать сертификаты с QR-кодом о вакцинации.

Фото: правительство Ленобласти