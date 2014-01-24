В МФЦ Ленобласти начали выдавать сертификаты с QR-кодом о вакцинации

Услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг.

С 16 ноября в центрах "Мои документы" Ленобласти можно получить в бумажном виде QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг, либо не имеют технической возможности распечатать сертификаты.

Для получения услуги в МФЦ заявитель должен предъявить только паспорт. СНИЛС и номер полиса ОМС, при необходимости, можно сообщить устно.

Также стало известно, что в МФЦ Ленобласти готовые документы выдает постамат.

Фото: правительство Ленобласти