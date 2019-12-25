В МФЦ Ленобласти готовые документы выдает постамат

До конца года сервис планируют запустить еще в двух филиалах МФЦ.

В среду, 17 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что все больше получателей услуг в многофункциональных центрах выбирают постамат для выдачи готовых документов.

Пилотный проект запустили в этом году в Гатчине. Там постамат (оборудование для автоматизированной выдачи заявителям готовых документов) начал работу с малого, а сегодня таким способом можно получить документы по 21 услуге. В ближайшее время специалисты планируют увеличить количество услуг до сотни. А к концу года проект расширят еще на два филиала МФЦ.

Такой способ выдачи документов значительно экономит время: после того, как придет смс-сообщение о готовности документов, заявитель в удобное время приходит в МФЦ и самостоятельно забирает их из ячейки. С момента установки постаматов в Гатчине ими воспользовались более 240 заявителей.

Опыт применения постаматов МФЦ Ленинградской области отметили в Минэкономразвития РФ, а многие регионы готовы взять его на вооружение – руководство МФЦ уже делится своими наработками с коллегами.

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Фото: СПБ ГКУ "МФЦ" / ВК