В Смольном рассказали, как оформить полис ОМС

Госуслуга по выдаче полисов ОМС предоставляется во всех МФЦ Петербурга.

В пятницу, 12 ноября, в комитете по информатизации и связи напомнили петербуржцам, что такое полис ОМС и как его получить.

Так, полис обязательного медицинского страхования является документом, подтверждающим страхование человека и его право на бесплатную медицинскую помощь в поликлиниках или больницах, работающих в системе ОМС. Виды и условия оказания помощи опубликованы на сайте фонда ОМС в Петербурге.

Полис действует на всей территории России независимо от того, в каком регионе он был выдан и не имеет срока. В случае утери документа, можно получить дубликат. Полис также необходимо переоформлять в случае изменения личных данных.

Госуслуга по выдаче полисов ОМС предоставляется во всех МФЦ города. Его могут получить граждане с временной или постоянной регистрацией в Петербурге и лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах". Чтобы получить полис, нужно предоставить паспорт и СНИЛС, а детям до 14 лет – свидетельство о рождении.

Пока полис будет оформляться, гражданину выдадут временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС единого образца, которое действует 45 рабочих дней.

Также на портале госуслуг можно подать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации в электронной форме.

Для получения государственной услуги в электронном виде нужно иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА (ключ простой электронной подписи). ЕСИА легко оформить самостоятельно, следуя инструкции по ссылке. При необходимости можно получить оформленный посредством Портала gu.spb.ru полис ОМС в бумажном виде в офисе выбранной страховой медицинской организации.

Фото: СПБ ГКУ "МФЦ" / ВК